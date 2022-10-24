Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Связанный с IKEA Икано банк собирается навсегда покинуть российский рынок. Об этом сообщает "Интерфакс".
Банковская организация была организована совместно со шведской мебельной сетью и нидерландским Credit Europe Bank. На территории России Икано, в основном, выполнял кредитную функцию для "Мега" и IKEA, предоставляя клиентам кредиты для покупки товаров в магазинах группы.
В связи с этим действия карт IKEA Family и Mega Friends будут окончательно прекращены. Все оформленные в России счета вскоре перестанут работать. Если у клиентов имеются непогашенные задолженности, их попросили внести полный платеж до 15 ноября или подать заявку на рефинансирование кредита через Кредит Европа Банк.
Все права на кредиты будут переданы новому кредитору до 15 декабря, а все карты заблокированы до 26 декабря.
Запад теперь лишен чувства безопасности
Следом в состав РФ может войти еще несколько