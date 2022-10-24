Все счета клиентов одного банка в России скоро навсегда заблокируют

Все счета клиентов одного банка в России скоро навсегда заблокируют
Фото: unsplash.com
Россиян попросили срочно разобраться со своими средствами

Связанный с IKEA Икано банк собирается навсегда покинуть российский рынок. Об этом сообщает "Интерфакс".

Банковская организация была организована совместно со шведской мебельной сетью и нидерландским Credit Europe Bank. На территории России Икано, в основном, выполнял кредитную функцию для "Мега" и IKEA, предоставляя клиентам кредиты для покупки товаров в магазинах группы. 

В связи с этим действия карт IKEA Family и Mega Friends будут окончательно прекращены. Все оформленные в России счета вскоре перестанут работать. Если у клиентов имеются непогашенные задолженности, их попросили внести полный платеж до 15 ноября или подать заявку на рефинансирование кредита через Кредит Европа Банк. 

Все права на кредиты будут переданы новому кредитору до 15 декабря, а все карты заблокированы до 26 декабря.

Источник: Икано банк ✓ Надежный источник
новости партнеров

Сбылось предсказание главного идеолога холодной войны о Путине и США - СМИ

Запад теперь лишен чувства безопасности

В России готовятся присоединить еще четыре региона Украины

Следом в состав РФ может войти еще несколько

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей