Россиян попросили срочно разобраться со своими средствами

Связанный с IKEA Икано банк собирается навсегда покинуть российский рынок. Об этом сообщает "Интерфакс".

Банковская организация была организована совместно со шведской мебельной сетью и нидерландским Credit Europe Bank. На территории России Икано, в основном, выполнял кредитную функцию для "Мега" и IKEA, предоставляя клиентам кредиты для покупки товаров в магазинах группы.

В связи с этим действия карт IKEA Family и Mega Friends будут окончательно прекращены. Все оформленные в России счета вскоре перестанут работать. Если у клиентов имеются непогашенные задолженности, их попросили внести полный платеж до 15 ноября или подать заявку на рефинансирование кредита через Кредит Европа Банк.

Все права на кредиты будут переданы новому кредитору до 15 декабря, а все карты заблокированы до 26 декабря.