Жительница Тывы случайно убила своего племянника

Малышу было всего десять месяцев

Жительница города Кызыл в республике Тыва по просьбе сестры присматривала за своим маленьким племянником в ее доме. Туда же 24-летняя девушка решила пригласить бывшего сожителя, с которым стала распивать алкоголь. В результате все закончилось гибелью ребенка, сообщает портал VSE42.Ru.

Как рассказали в местном СУ СК РФ, жительница поссорилась с мужчиной во время пьянки и нанесла ему ножевой удар в тот момент, когда он держал на руках младенца, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Смертельное ранение малыш получил в спину, и после полученных травм скончался. 

Инцидент произошел летом 2021 года. После рассмотрения дела суд приговорил женщину к 11 годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Источник: VSE42.Ru ✓ Надежный источник
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