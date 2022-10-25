В Киргизии возникли проблемы с обслуживанием карт "Мир"

Еще один банк сообщил о приостанковке в обслуживании платежной системы

С 25 октября киргизский государственный "Айыл банк" приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Как пояснили в банковской организации, это было вызвано техническими проблемами. 

Проблемы касаются работы карт в банкоматах, POS-терминалах, денежных преводов в рамках НСПК, сообщает МИР 24

Ранее карты "МИР" перестали принимать в семи банках Киргизии. До сих пор работу с российской платежной системой поддерживает восемь кредитных организаций республики. 

Источник: Айыл-банк ✓ Надежный источник
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