Еще один банк сообщил о приостанковке в обслуживании платежной системы

С 25 октября киргизский государственный "Айыл банк" приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Как пояснили в банковской организации, это было вызвано техническими проблемами.

Проблемы касаются работы карт в банкоматах, POS-терминалах, денежных преводов в рамках НСПК, сообщает МИР 24.

Ранее карты "МИР" перестали принимать в семи банках Киргизии. До сих пор работу с российской платежной системой поддерживает восемь кредитных организаций республики.