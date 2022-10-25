В Норвегии задержали предполагаемого российского шпиона

Мужчина занимался в стране научной деятельностью

В норвежском городе Тромсе по пути на работу арестовали бразильца. Полиция подозревает, что в действительности мужчина является русским шпионом, сообщает NRK. 

Мужчина приехал в Норвегию, чтобы заниматься исследовательским заданием от местного университета. Он изучал северный регион и гибридные угрозы, передает "Радио 1". Полиция страны полагает, что бразилец мог получить конфиденциальную информацию о политике, которая могла быть использована Россией в корыстных целях.

Сторона обвинения настаивает на депортации подозреваемого. Пока суд задержал мужчину на срок до четырех недель. 

Источник: NRK
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