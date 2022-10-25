Мужчина занимался в стране научной деятельностью

В норвежском городе Тромсе по пути на работу арестовали бразильца. Полиция подозревает, что в действительности мужчина является русским шпионом, сообщает NRK.

Мужчина приехал в Норвегию, чтобы заниматься исследовательским заданием от местного университета. Он изучал северный регион и гибридные угрозы, передает "Радио 1". Полиция страны полагает, что бразилец мог получить конфиденциальную информацию о политике, которая могла быть использована Россией в корыстных целях.

Сторона обвинения настаивает на депортации подозреваемого. Пока суд задержал мужчину на срок до четырех недель.