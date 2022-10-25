Врачи спасли упавшего с пятого этажа щенка

Питомец постепенно поправляется

В Кургане ветеринары смогли спасти жизнь щенку хаски, который упал с пятого этажа. Об этом сообщает портал Область 45. 

После инцидента у восьмимесячного питомца были множественные переломы, внутреннее кровотечение. В больницу его привезла прежняя хозяйка, которая сперва согласилась сделать собаке операцию, а после сбежала из учреждения. 

Врачам пришлось восстанавливать щенку передние лапы, чтобы он снова мог ходить. Операция заняла у них около двух часов. Спустя некоторое время ветеринары сами нашли собаке новых хозяев, которые займутся его реабилитацией, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Область 45 ✓ Надежный источник
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