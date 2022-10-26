Он затянется чуть больше месяца

В ближайшее время никаких потрясений ни России, ни ее гражданам ждать не стоит. Ситуация может измениться с 7 ноября, предупреждает нумеролог Джули По.

Она рассказала, что в это время начнется период, который всем предстоит пройти достойно – продержаться нужно до 10 января. Произойдет множество переломных событий, которые скажутся на всех.

Нумеролог, как и специалисты в области астрологии, пришла к выводу, что предстоящий год окажется действительно сложным. Однако в 2023 будет заложена основа нового миропорядка, где лидирующие позиции достанутся России и Китаю.

Что именно произойдет за это время эксперт предсказать не может. Однако она допускает, что произойдет несколько важных поворотных моментов для всего мира.