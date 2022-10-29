Ученые нашли новый способ борьбы с ночными кошмарами

Ученые нашли новый способ борьбы с ночными кошмарами
Фото: unsplash.com
Одолеть плохие сны помогает музыка

Исследователи из Женевского университета выяснили, что ночные кошмары можно рассеивать во время сна в том случае, если во вне проигрывается определенный аккорд на фортепиано. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

В эксперименте поучаствовали 36 добровольцев, которые регулярно страдают от расстройства ночного поведения. Сперва им предложили описать самые частые ночные кошмары, которые их преследуют, а после попросили рассказать о звуках, которые у них связаны с положительными эмоциями. 

Затем все участники исследования легли спать, а ученые во время фазы быстрого сна, когда более вероятно появление кошмаров, стали регулярно проигрывать аккорд C6/9. 

По итогам исследователям удалось установить, что в начале эксперимента у испытуемых в среднем было около 2,6 ночных кошмаров в неделю. К концу исследования их число снизилось до 1. Благодаря их методу у людей стали чаще появлятся более светлые сны, вызывающие позитивные эмоции. 

Ученые отметили, что эти данные позволят разработать новые методы лечения расстройств сна. 

Источник: Газета.ру
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