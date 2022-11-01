Сурового бойца растрогало письмо ребенка: видео

Сурового бойца растрогало письмо ребенка: видео
Добрые слова и искренние пожелания очень важны для солдат, исполняющих свой патриотический долг

Российским военнослужащим, защищающим сейчас рубежи нашей страны, ее свободу и суверенитет, очень важно чувствовать поддержку общества. Поэтому для них так ценны не только весточки из дома и посылки от благотворительных фондов, но также письма и рисунки детей со всех уголков России.

Кадры, на которых боец читает письмо незнакомого ребенка, опубликовал телеграм-канал #МЫВМЕСТЕ. Суровые вооруженные мужчины слушают с неподдельным интересом простые, но такие щемящие душу слова.

"Здравствуй, солдат! Меня зовут Дима. Я пишу тебе письмо, чтобы тебе стало легче",

– начал читать вслух один из бойцов, но продолжить не смог – настолько трогательными оказались искренние пожелания мальчика.

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