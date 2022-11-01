В России резко вырос поток туристов из Узбекистана

РФ оказалась в пятерке популярных заграничных направлений для граждан республики

С начала года количество туристов из Узбекистана, посетивших Россию, увеличилось почти в два раза по сравнению с периодом за январь-сентябрь в 2021 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет госкомитета по статистике республики.

Всего с января РФ посетило около 195,7 тыс граждан Узбекистана. В прошлом году их было 101,6 тыс, указывает МИР 24

Самыми популярными заграничными направлениями для жителей республики стали Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Россия оказалась лишь на пятом месте, уступив четвертое Турции. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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