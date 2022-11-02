Москвичи начали скупать жилье с бомбоубежищами

В таких помещениях есть все для автономной жизни

Покупатели жилья стали чаще спрашивать у риелторов подвалов или бомбоубежищ в домах. Спрос на такое жилье вырос в Московском регионе и, как правило, среди элитной недвижимости.

Риэлтор Светлана Кутузова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала, что на Рублевке и Новой Риге есть жилье с подземными помещениями, которые больше похожи на настоящие бункеры. 

"Есть система фильтрации воздуха, генератор электроэнергии, водоснабжение, кое-где даже спортивный зал", – отметила она. 

В таких условиях люди могут автономно прожить в течение 2-4 лет. Однако подобного жилья на рынке немного – около 15%. При этом дополнительной ценовой накрутки за дома с убежищами нет, все сразу указывается в стоимости без накрутки. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Во Франции согласились с выводами России о терактах на "Северных потоках"

Далеко не всем удается запудрить мозги

"Убийцы авианосцев": Россия обрушила на Украину новейшие крылатые ракеты

ПВО бессильна против мощных снарядов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей