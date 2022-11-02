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Покупатели жилья стали чаще спрашивать у риелторов подвалов или бомбоубежищ в домах. Спрос на такое жилье вырос в Московском регионе и, как правило, среди элитной недвижимости.
Риэлтор Светлана Кутузова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала, что на Рублевке и Новой Риге есть жилье с подземными помещениями, которые больше похожи на настоящие бункеры.
"Есть система фильтрации воздуха, генератор электроэнергии, водоснабжение, кое-где даже спортивный зал", – отметила она.
В таких условиях люди могут автономно прожить в течение 2-4 лет. Однако подобного жилья на рынке немного – около 15%. При этом дополнительной ценовой накрутки за дома с убежищами нет, все сразу указывается в стоимости без накрутки.
Далеко не всем удается запудрить мозги