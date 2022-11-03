Подмосковные врачи спасли двух недоношенных младенцев

У малышей была крайне низкая масса тела

Беременная двойней женщина поступила на 6,5 месяце беременности в Московский областной перинатальный центр. Из-за диагностированной патологии у нее начались преждевременные роды. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава МО. 

Врачам удалось успешно принять роды – на свет появились две девочки с крайне низкой массой тела в 492 и 750 гр. Их в течение месяца выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии, а после ее два месяца в отделении патологии новорожденных. 

Медики смогли спасти жизнь младенцев – мама с дочками уже выписана из больницы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако детям еще предстоит проходить специальную терапию. 

Источник: Минздрав МО ✓ Надежный источник
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