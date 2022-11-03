Мужчина остался недоволен декором на здании

В Подмосковье один из местных жителей пожаловался на цвета обшивки, в которых выполнена одна из школ в Домодедово – мужчина разглядел там цвета украинского флага. Фотографию здания опубликовали в одном из местных пабликов во "ВКонтакте".

На снимке видно, что оформлении были использованы панели трех цветов – зеленого, серого, синего и желтого, которые стояли рядом друг с другом.

Однако других жители Московской области возмутились тем, что неизвестный решил пожаловаться по такому странному поводу. Многие из них решили, что здание выглядит красиво, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Уже и до цвета докапываются", "Нормальный цвет, не стоит драматизировать", "Осеннее обострение", – написали люди в комментариях.