Жителя Домодедово возмутили цвета украинского флага на местной школе

Мужчина остался недоволен декором на здании

В Подмосковье один из местных жителей пожаловался на цвета обшивки, в которых выполнена одна из школ в Домодедово – мужчина разглядел там цвета украинского флага. Фотографию здания опубликовали в одном из местных пабликов во "ВКонтакте". 

На снимке видно, что оформлении были использованы панели трех цветов – зеленого, серого, синего и желтого, которые стояли рядом друг с другом. 

Однако других жители Московской области возмутились тем, что неизвестный решил пожаловаться по такому странному поводу. Многие из них решили, что здание выглядит красиво, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Уже и до цвета докапываются", "Нормальный цвет, не стоит драматизировать", "Осеннее обострение", – написали люди в комментариях. 

Источник: ВКонтакте
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