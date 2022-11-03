Россиян призвали не ждать скорого завершения конфликта

Предсказатель Алексей Божедонов – Сырдык из Якутии утверждает, что в ближайшее будущее страну ждет большое событие. Однако он не может сказать, какое именно, чтобы не навлечь влияние темных сил. Его слова приводит портал Sakha Day.

Шаман утверждает, что началом российской спецоперации стоит считать 22.02.2022 – это дата обладает особым магическим значением, поэтому сроки завершения стоит также искать по аналогии. По его словам, боевые действия начнут сворачиваться постепенно сразу после 11.11.2022, но это займет долгое время.

Якутская ясновидящая Мари Сырдык Куус заявила, что будущее и ее видения о них хаотичны – предсказания сбываются в примерно 60-70% случаев. Однако ничего хорошего в ближайшее время она не видит.

"Большой вулкан просыпается, столб дыма и пепла выбрасывается в атмосферу. Дожди черного цвета из пепла. Разработают мощное климатическое оружие – самое опасное в истории человечества", – заявила прорицатель.

Она предсказала неспокойную ситуацию на Кавказе из-за разных политических взглядов и территориального давления, а также сбрасывании бомбы неизвестного происхождения.