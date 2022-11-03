Во время совещания Путина с министрами произошло ЧП

Во время совещания Путина с министрами произошло ЧП
Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В центре столици случился неожиданный инцидент

Сегодня, 3 ноября, в трех башнях Москва-сити произошло внезапное отключение света. Telegram-каналы сообщили, что сперва в зданиях сработала сигнализация, а после прекратилось снабжение электричеством – людей пришлось эвакуировать, а некоторых доставать из лифта после его остановки. Света не было и в здании, где расположены помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.

Как выяснилось позже, в момент отключения света в Москва-сити Владимир Путин проводил совещание с правительством. Президент обратил внимание, что министр экономического развития Максим Решетников и глава Минпромторга Денис Мантуров смогут выступить с докладами, несмотря на полную темноту.

Как позже отметили в МЧС, снабжение башен электричеством удалось восстановить. Что стало причиной аварии не сообщается. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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