Некоторые привычки могут вызвать преждевременное старение

Некоторые привычки могут вызвать преждевременное старение
Фото: unsplash.com
Красота во многом зависит от подхода к ежедневным ритуалам

Некоторые люди могут провоцировать преждевременное старение, даже не подозревая об этом. К примеру, на это неожиданно могут влиять обычные бытовые привычки.

Не стоит опираться подбородком на руку или частро трогать лицо – иначе начнет теряться эластичность кожи, появляться воспаления. Навредить может и слишком горячий душ, поскольку слишком теплая вода негативно сказывается на качестве кожи. 

Отказ от увлажняющих лосьонов, солнцезащитного крема, использование обычного мыла также провоцирует ускорение процессов старения. Крайне важно и вовремя менять мочалку, поскольку спустя два месяца использования она превращается в рассадник бактерий. Спасть на животе тоже не стоит – это приводит к застою кровоснабжения в шейном отделе, а лицо становится помятым. 

На процессы старения также оказывают влияние употребления большого количества кофе и сахара. Это провоцирует появление морщин и тусклость кожи. Если в рационе мало полезных жиров, то увядание тоже может ускорится. Лучше добавить в пищу авокадо, орехи, жирную рыбу. 

Источник: Woman.ru
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