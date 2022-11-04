Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Некоторые люди могут провоцировать преждевременное старение, даже не подозревая об этом. К примеру, на это неожиданно могут влиять обычные бытовые привычки.
Не стоит опираться подбородком на руку или частро трогать лицо – иначе начнет теряться эластичность кожи, появляться воспаления. Навредить может и слишком горячий душ, поскольку слишком теплая вода негативно сказывается на качестве кожи.
Отказ от увлажняющих лосьонов, солнцезащитного крема, использование обычного мыла также провоцирует ускорение процессов старения. Крайне важно и вовремя менять мочалку, поскольку спустя два месяца использования она превращается в рассадник бактерий. Спасть на животе тоже не стоит – это приводит к застою кровоснабжения в шейном отделе, а лицо становится помятым.
На процессы старения также оказывают влияние употребления большого количества кофе и сахара. Это провоцирует появление морщин и тусклость кожи. Если в рационе мало полезных жиров, то увядание тоже может ускорится. Лучше добавить в пищу авокадо, орехи, жирную рыбу.
США вместе с НАТО препятствуют расследованию