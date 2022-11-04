Увлечение может благоприятно сказываться на памяти

Многие годы идут споры о пользе, которую могут приносить увлечение компьютерными играми для детей. Учителя и родители переживают, что молодое поколение проводит за этим увлечением слишком много времени, утверждая, что это наносит вред развитию ребенка – такого мнения придерживаются и некоторые психологи. Однако многие специалисты с такой точкой зрения не согласны. Окончательную точку в этом вопросе решили поставить ученые.

Исследователи из Университета Вермонта поставили опыт на 2,2 тыс здоровых детей в возрасте 9-10 лет, сообщает "Газета.ру". Они изучили, сколько каждый из них проводит за компьютерными играми и предложили пройти несколько когнитивных тестов одновременно с функциональной МРТ.

Ученым удалось выяснить, что дети, которые проводили за играми более 21 часа в неделю лучше справлялись с тестированием на память – они быстрее давали правильные ответы. Изучение мозговой активности показало, что у них была более высокая активность участка мозга, отвечающего за память, торможение и реакцию.

Тем не менее, исследователи еще собираются проверить свою теорию, поскольку ранее они установили, что компьютерные игры способствуют повышению импульсивности.