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Рентгенолог Василий Паршин вспомнил, что существует два распространенных способа вывести радиацию из организма. Об этом он рассказал в беседе с "Говорит Москва".
По словам врача, раньше на подводных лодках, где повышенный радиационный фон, было принято пить два напитка: красное вино и молоко. Считается, что они помогают в борьбе с облучением.
"Имеет ли он на самом деле сейчас подтвержденное клиническое значение или нет – я не отвечу", – указал специалист.
При этом он отметил, что ничего плохого, если человек ради профилактики будет выпивать бокал какого-то из этих напитков вечером не будет.
При этом в Европе уже во всю закупают таблетки йода, часть их которых передают Украине на случай ядерной катастрофы.
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