Тем не менее, методы не считаются научными

Рентгенолог Василий Паршин вспомнил, что существует два распространенных способа вывести радиацию из организма. Об этом он рассказал в беседе с "Говорит Москва".

По словам врача, раньше на подводных лодках, где повышенный радиационный фон, было принято пить два напитка: красное вино и молоко. Считается, что они помогают в борьбе с облучением.

"Имеет ли он на самом деле сейчас подтвержденное клиническое значение или нет – я не отвечу", – указал специалист.

При этом он отметил, что ничего плохого, если человек ради профилактики будет выпивать бокал какого-то из этих напитков вечером не будет.

При этом в Европе уже во всю закупают таблетки йода, часть их которых передают Украине на случай ядерной катастрофы.