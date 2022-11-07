Врач назвал популярный способ вывести радиацию из организма

Врач назвал популярный способ вывести радиацию из организма
Фото: unsplash.com
Тем не менее, методы не считаются научными

Рентгенолог Василий Паршин вспомнил, что существует два распространенных способа вывести радиацию из организма. Об этом он рассказал в беседе с "Говорит Москва". 

По словам врача, раньше на подводных лодках, где повышенный радиационный фон, было принято пить два напитка: красное вино и молоко. Считается, что они помогают в борьбе с облучением. 

"Имеет ли он на самом деле сейчас подтвержденное клиническое значение или нет – я не отвечу", – указал специалист. 

При этом он отметил, что ничего плохого, если человек ради профилактики будет выпивать бокал какого-то из этих напитков вечером не будет.

При этом в Европе уже во всю закупают таблетки йода, часть их которых передают Украине на случай ядерной катастрофы. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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