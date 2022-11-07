Плохая примета: какие вещи нужно обязательно выбросить до Нового года

Плохая примета: какие вещи нужно обязательно выбросить до Нового года
Фото: unsplash.com
Некоторые вещи накапливают в доме негативную энергию

В ноябре уже можно смело начинать подготовку к Новому году – не только закупаться долго хранящимися продуктами, но и приготавливать дом к празднику. Для того, чтобы войти в предстоящий год обновленным лучше всего избавиться от старых вещей. Портал Womanhit рассказал, какие нужно выбросить в первую очередь. 

Специалисты советуют пересмотреть свой гардероб. Если вещь больше года без надобности провела в шкафу – лучше от нее избавиться. Не исключено, что в будущем году появятся новые тренды или придется покупать дополнительную одежду, а старая и ненужная будет только захламлять гардероб.

Следом нужно выкинуть календарь. Их не следует оставлять даже в качестве украшения, если на них изображены красивые картинки – согласно правилам фен-шуй, тогда человек не сможет настроиться на новый период своей жизни.

Носки без пары тоже следует отправить в утиль. Места в гардеробе они занимают достаточно и нередко путают при попытке отыскать себе пару на выход. Помимо бесполезности такие вещи накапливают негативную энергию и отрицательно влияют на энергетику, где живут влюбленные.

Источник: Womanhit
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