Некоторые вещи накапливают в доме негативную энергию

В ноябре уже можно смело начинать подготовку к Новому году – не только закупаться долго хранящимися продуктами, но и приготавливать дом к празднику. Для того, чтобы войти в предстоящий год обновленным лучше всего избавиться от старых вещей. Портал Womanhit рассказал, какие нужно выбросить в первую очередь.

Специалисты советуют пересмотреть свой гардероб. Если вещь больше года без надобности провела в шкафу – лучше от нее избавиться. Не исключено, что в будущем году появятся новые тренды или придется покупать дополнительную одежду, а старая и ненужная будет только захламлять гардероб.

Следом нужно выкинуть календарь. Их не следует оставлять даже в качестве украшения, если на них изображены красивые картинки – согласно правилам фен-шуй, тогда человек не сможет настроиться на новый период своей жизни.

Носки без пары тоже следует отправить в утиль. Места в гардеробе они занимают достаточно и нередко путают при попытке отыскать себе пару на выход. Помимо бесполезности такие вещи накапливают негативную энергию и отрицательно влияют на энергетику, где живут влюбленные.