Следует внимательно следить за состоянием своего питомца

Зимний период у многих ассоциируется с обострением или появлением болезней. Это касается не только людей, но и питомцев, которые также сталкиваются с понижением уровня иммунитета зимой. Кинолог Владимир Голубев в беседе с "Мослентой" назвал самые распространенные недуги у собак, которые могут возникнуть в холодное время года.

По его словам, чаще всего встречается инфекционный трахеобронхит, или вольерный кашель. Болезнь имеет сезонность как у вируса гриппа человека и может передаваться воздушно-капельным путем.

Часто во время зимы у животных могут произойти обострения старых болезней – к примеру, атопического дерматита. У собаки может появиться аллергическая реакция на некоторые предметы в окружающей среде: пыль, моющие средства, дезодорант и подобные.

Специалист напомнил, что даже зимой существует риск подцепить что-то от паразитов. К примеру, клещи могут оставаться активными вплоть до наступления заморозков – их укус способен вызвать пироплазмоз. Также никуда не исчезают блохи, которые переносят инфекции и гельминтов.