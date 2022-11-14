Психологи объяснили разницу в развитии девочек и мальчиков

Психологи объяснили разницу в развитии девочек и мальчиков
Фото: pixabay.com
Взросление у разных полов происходит по отличным механизмам

Существует устоявшееся мнение, что девочки взрослеют раньше мальчиков. По словам психологов, это может быть связано с двумя факторами: воспитания или эволюцией. 

Психолог Мария Самушкина полагает, что дело в воспитании. На девочек родители, как правило, возлагают большие ожидания – они сразу должны нести ответственность за свои поступки, отвечать за множество вещей. С мальчиками это проиходит позже, либо не случается вообще. 

Психолог Антонина Третьякова, в свою очередь, считает, что дело может быть в эволюционном развитии. Роль девочки заключается в том, что она должна передать потомству более "проверенные" признаки своего вида, поскольку за свою жизнь может оставить ограниченное число наследников. 

"Она более гибкая, более адаптивная, лучше приспосабливается. Это, по сути, и есть более быстрое взросление", – приводит слова эксперта "Газета.ру". 

Мальчики, напротив, должны быть экспериментаторами, чтобы оставить после себя потомство. Со стороны это связано с проявлениями безалаберности, рискованными поступками и неумением вести сдержанную деятельность – в современном обществе такое поведение считается меннее взрослым. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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