Лидеру одной из стран на G20 стало плохо

Лидеру одной из стран на G20 стало плохо
Фото: Christoph Soeder/dpa/ww.globallookpress.com
Ему потребовалась помощь врачей

Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление врачей главы государства. 

По данным медиков, у лидера диагностировали пониженное давление и головокружение перед открытием встречи "Большой двадцатки". 

"Было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", – заявили они.

Как пишут СМИ, причиной недомогания Фернандеса мог быть тепловой удар. 

Накануне в западной прессе также появились сведения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова. Слухи лично опроверг дипломат, заявив, что подобные новости – часть политической игры, передает "Свободная пресса". 

Саммит G20 официально открылся сегодня, 15 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо в одной из первых реплик призвал не делить мир на части и не провоцировать новую холодную войну, передает телеканал "360"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ приготовили России несколько "сюрпризов" после наступления зимы

Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта

"Клоун и лицемер": в Британии врезали Сунаку за слова о Путине

Русофобия в Лондоне цветет и пахнет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей