Ему потребовалась помощь врачей

Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление врачей главы государства.

По данным медиков, у лидера диагностировали пониженное давление и головокружение перед открытием встречи "Большой двадцатки".

"Было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", – заявили они.

Как пишут СМИ, причиной недомогания Фернандеса мог быть тепловой удар.

Накануне в западной прессе также появились сведения о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова. Слухи лично опроверг дипломат, заявив, что подобные новости – часть политической игры, передает "Свободная пресса".

Саммит G20 официально открылся сегодня, 15 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо в одной из первых реплик призвал не делить мир на части и не провоцировать новую холодную войну, передает телеканал "360".