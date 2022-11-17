Какие существуют предсказания о приближающемся Конце Света

Какие существуют предсказания о приближающемся Конце Света
Фото: unsplash.com
Пророки не сходятся в своих выводах

Не так давно суперкомпьтер World One назвал новый срок предполагаемого Конца Света – якобы все должно произойти в период с 2040-2050 гг. И хотя ученые относятся к таким прогнозам скептически, различные прорицатели верят, что изменение привычной жизни в мире и правда вскоре произойдет.

К примеру, американский пастор Том Хьюз уверяет, что уже сейчас видны все признаки начала Конца Света и именно наше поколение застанет новый приход Иисуса. Похожее мнение высказал в июне и патриарх Кирилл. 

Ванга также утверждала, что это событие ждет мир в будущем, однако точную дату она так и не назвала. Слепая провидица Матрона говорила, что перед наступлением Конца Света люди начнут умирать без войны – трагедия произойдет из-за "нравственной слепоты" общества. 

Предсказатель Хем Веасна говорил о приходе наводнения, которое станет предвестником апокалипсиса. А духовная организация "Международный фонд Мессии" ждет конец света в 2026 году. По их версии все произойдет из-за столкновения Земли с астероидом. 

Источник: ProZvezd
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