Всего по делу проходят четыре подозреваемых

Сегодня, 17 ноября, гаагский суд приступил к оглашению приговора по делу сбитого малазийского боинга MH17 над Донбассом. Разбирательство по делу длилось почти 100 месяцев.

Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, российского производства. Также судья постановил, что речь в деле идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине, и Россия в момент катастрофы контролировала ДНР.

Как пояснил судья, подсудимых могли бы освободить от наказания, если бы на них действовал "боевой иммунитет" – принцип гласит, что ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий. Однако обвиняемые не состояли в российской регулярной армии, а следовательно этот принцип к ним не применим, и Россия не несет за их действия ответственности.

Суд указал, что "Алмаз-Антей" является компетентным свидетелем по делу MH17, но у компании есть связи с руководством РФ, из-за чего убедительность показаний под вопросом. Поэтому все свидетельства с их стороны неубедительны.

Судья заявил, что проходящие обвиняемыми в деле малазийского боинга Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко причастны к катастрофе. Они не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ракеты.

При этом ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Однако действия экипажа ЗРК установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты.

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