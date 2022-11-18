Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
На сегодняшний день идеальное зрение – скорее редкость, чем норма. Многие вынуждены носить очки, и приводят к этому, порой, неожиданные причины. Существует три привычки, которые способны быстро испортить зрение, если не обратить на них внимание.
Первая – ношение некачественных солнцезащитных очков. Часто люди не задумываются, что плохое стекло в очках от солнца способно навредить зрению. Если солнечный луч проходит через линзу плохого качества, то это сказывается на здоровье глаз, что, в свою очередь, приводит к проблемам со зрением. Лучше всего покупать солнцезащитные очки в специальных магазинах, чтобы избежать проблемы.
Вторая – курение. Помимо других заболеваний, вредная привычка может приводить и к процессам макулярной дегенерации. Со временем курильщикам приходится обращаться к офтальмологам за помощью, и если не отказаться от пагубного пристрастия, проблемы со зрением будут только ухудшаться.
И третья причина – работа при неправильном освещении. Тусклый свет плохо сказывается на здоровье глаз. За пару месяцев из-за плохой лампы зрение может упасть на несколько процентов.
Это коснулось только одного обвиняемого