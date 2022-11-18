Что может испортить зрение: неочевидные причины

Что может испортить зрение: неочевидные причины
Фото: unsplash.com
Некоторые привычки могут сеерьезно навредить глазам

На сегодняшний день идеальное зрение – скорее редкость, чем норма. Многие вынуждены носить очки, и приводят к этому, порой, неожиданные причины. Существует три привычки, которые способны быстро испортить зрение, если не обратить на них внимание.

Первая – ношение некачественных солнцезащитных очков. Часто люди не задумываются, что плохое стекло в очках от солнца способно навредить зрению. Если солнечный луч проходит через линзу плохого качества, то это сказывается на здоровье глаз, что, в свою очередь, приводит к проблемам со зрением. Лучше всего покупать солнцезащитные очки в специальных магазинах, чтобы избежать проблемы. 

Вторая – курение. Помимо других заболеваний, вредная привычка может приводить и к процессам макулярной дегенерации. Со временем курильщикам приходится обращаться к офтальмологам за помощью, и если не отказаться от пагубного пристрастия, проблемы со зрением будут только ухудшаться. 

И третья причина – работа при неправильном освещении. Тусклый свет плохо сказывается на здоровье глаз. За пару месяцев из-за плохой лампы зрение может упасть на несколько процентов. 

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