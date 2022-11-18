Диетолог раскрыла способ восстановить нормальную работу печени

Диетолог раскрыла способ восстановить нормальную работу печени
Фото: pixabay.com
Лучший способ - соблюдать правильную диету

Существуют продукты, которые благоприятно сказываются на работе печени. Они могут помочь восстановить некоторые функции даже в том случае, если у человека есть какие-то сопутствующие заболевания. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с "Мослентой". 

Специалист отметила, что лучше всего на работе органа сказываются яйца, тыквенные семечки и любые овощи. В случае, если у человека есть проблемы с оттоком желчи, то врачи назначают продукты, которые помогают стабилизировать этот процесс.

При заболевании жировым гепатозом, или ожирением печени, пациентам в целом советуют соблюдать низкокалорийную диету. По словам диетолога, она отлично зарекомендовала себя при таком недуге. 

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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