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Существуют продукты, которые благоприятно сказываются на работе печени. Они могут помочь восстановить некоторые функции даже в том случае, если у человека есть какие-то сопутствующие заболевания. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с "Мослентой".
Специалист отметила, что лучше всего на работе органа сказываются яйца, тыквенные семечки и любые овощи. В случае, если у человека есть проблемы с оттоком желчи, то врачи назначают продукты, которые помогают стабилизировать этот процесс.
При заболевании жировым гепатозом, или ожирением печени, пациентам в целом советуют соблюдать низкокалорийную диету. По словам диетолога, она отлично зарекомендовала себя при таком недуге.
Это коснулось только одного обвиняемого