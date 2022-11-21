Есть ли в доме душа умершего: как это узнать

Есть ли в доме душа умершего: как это узнать
Фото: unsplash.com
Добрые духи могут оставить за собой след

Несмотря на кончину ближнего, многие верят, что душа человека может остатся на земле, либо будет приглядывать за важными для себя людьми. Существует пять признаков, которые могут свидетельствовать о том, что за вами кто-то приглядывает.

Первый – случайные находки. Если из дома надолго пропадают какие-то вещи, а потом внезапно находятся на самом видном месте, то, скорее всего, речь идет о помощи погибшего. Так духи показывают, что присматривают за человеком.

Второй – повторяющиеся песни. Когда повсюду слышится одна и та же композиция, возможно, так умершие хотят что-то сказать. Лучше прислушаться к словам.

Третий – странные поступки. Духи могут оказывать влияние на человека, чтобы защитить. Например, побуждать резко сменить маршрут или сделать что-то непривычное.

Четвертый – новые знакомства. Некоторых людей могут посылать умершие в трудную минуту. Так они пытаются помочь человеку в решении проблем.

Пятый – ощущения прикосновения. Если никого нет поблизости, но появилось чувство фантомного прикосновения, то это дают о себе знать люди с того света. Подобным способом они сигнализируют о готовности помогать.

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