Лучше заранее позаботиться о праздничном столе

Традиционно перед новогодними праздниками ценники на некоторые продукты растут из-за повышенного спроса. Однако можно существенно сэкономить, если купить товары, которые могут долго сохранять свежесть, заранее.

Эксперты утверждают, что в первую очередь нужно запастись алкоголем. Перед новым 2023 годом из-за общей ситуации ожидается небольшой дефицит зарубежной продукции, которая покинула российский рынок – а это, в свою очередь, в канун праздников серьезно отразится и на цене. Больше всего ожидается повышение стоимости шампанского – примерно на 40%.

Вторым продуктом, который следует закупить, являются любые консервы. Это может быть икра, горошек, кукуруза, шпроты и подобные – как правило, перед праздниками их стоимость растет.

Обычно дорожает и мясная гастрономия. Поэтому можно закупиться колбасой и прочими деликатесами до ажиотажа. Но это касается только сыровяленых и сырокопченых изделий из-за их срока хранения.

Перед Новым годом дорожают и конфеты. Подъем цены начинается уже в ноябре, и не исключено, что перед самим праздником сладости будут стоить дорого.