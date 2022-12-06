Пайщики "Бест Вей": "Творится беспредел!"

Сотни пайщиков ПК "Бест Вей" приезжают на каждое судебное заседание, касающееся его судьбы, чтобы выразить поддержку своему кооперативу

23 и 24 ноября в Санкт-Петербургском городском суде состоялись четыре судебных заседания по продлению ареста: Анне Высоцкой, Александре Григорьевой, Елене Соловьевой и Михаилу Измайлову. Следствие считает их участниками мошеннических схем, которые связывает с Межрегиональным потребительским кооперативом по улучшению качества жизни "Бест Вей", адвокаты и пайщики кооператива с этим категорически не согласны. Как и на многие предшествующие суды (а судебная "страда" длится с февраля 2022 года), на эти четыре судебные заседания приехали около 200 пайщиков – не все помещались в зале, многим приходилось ждать в холле и на улице.

Судебные заседания стали местом сбора для пайщиков кооператива, приезжающих со всей России. Это как суды по продлению ареста граждан, и суды по рассмотрению ходатайств следствия и апелляций адвокатов на арест активов кооператива, в силу которого кооператив не может функционировать. Проходят импровизированные митинги.

"У меня семья из четырех человек, двое детей, – говорит пайщица кооператива Гульфира Миннахметовна Туктарова из Нижнекамска, -– Мы "прошли" две ипотеки, поэтому не понаслышке знаем, во сколько это обходится. Учитывая, что дети подрастают, конечно, вопрос жилья был острым. Искали варианты, каким образом можно купить квартиру, не переплачивая. Остановили выбор на кооперативе, потому что там почти без переплаты. Первым делом решили купить с помощью кооператива квартиру дочери в Москве: она намерена учиться в столице".

В кооперативе, по ее словам, есть программа паенакопления, то есть первый взнос можно накопить. "Мы как раз в этой программе и состоим, наша семья, -– говорит пайщица, -– Было рассчитано, что к совершеннолетию дочери у нас накопится на первоначальный взнос, и мы купим жилье там, где она будет учиться. Из глубинки сразу перебраться в столицу непросто, а ипотека сейчас не вариант, поэтому мы накапливали".

Однако почти год продолжается очень опасная ситуация с кооперативом, говорит она. "Естественно, мы болеем, переживаем, потому что альтернативы мы для себя не видим. Приехала сюда, чтобы разобраться, почему нас от нашего же кооператива пытаются защитить. Мы, честно, в недоумении, почему происходит такой абсурд".

"Я пайщик кооператива с 2016 года, -- рассказывает Оксана Петровна Гилязова из Иркутска, -– Первое жилье с помощью кооператива приобрели в Иркутске – для всей семьи: почти рассчитались за него с кооперативом, осталось совсем немножко. С помощью кооператива мы приобрели небольшую квартиру меньшего размера для дочери -– за эту квартиру мы уже полностью рассчитались. Она перешла в нашу собственность, мы ее продали и внесли в наш кооператив вырученные средства в качестве первоначального паевого взноса для приобретения большей квартиры в Санкт-Петербурге. Квартира была куплена прошлом году. Рассчитываюсь с кооперативом за нее ежемесячно -– в течение десяти лет буду рассчитываться. Плюс ко всему у нас семья большая – мы накапливаем первоначальные взносы 35% для приобретения с помощью кооператива еще трех квартир".

Кооператив, говорит Оксана Петровна, единственная возможность для малоимущих приобрести жилье по доступным ценам и на благоприятных условиях: в рассрочку почти без переплаты.

Эта пайщица сообщила нам, что по ходатайству следствия арестована оказалась не только новоприобретенная квартира, которая находится в собственности кооператива, но и та квартира, которая была продана. Кроме того, наложен арест и на жилье в Иркутске.

"Я сама юрист, и утверждаю, что по правовым основаниям работы кооператива не было никаких вопросов: все в соответствии с законодательной базой, -– говорит она, -– И так считаю не только я: кооператив принимала как законно действующую организацию вся российская правовая система. Росреестр зарегистрировал тысячи сделок с кооперативом. По нему есть довольно большая практика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, которая красноречиво свидетельствует о том, что российская правовая система оценивала кооператив как действующий законно. Например, кооператив довольно долго принимал в оплату паевых взносов материнский капитал – и я лично знаю примеры, когда суд признавал необоснованным отказ Пенсионного фонда перечислять материнский капитал в качестве паевых взносов в наш кооператив. Таким образом, кооператив работал полностью в правовом поле, был системным игроком рынка недвижимости. И вдруг по явно надуманным основаниям санкт-петербургские следователи пытаются кооператив "отменить"".

"Я – пайщик с 2018 года, -– рассказывает Светлана Юрьевна Чащина из Кемеровской области, -– иду по накопительной программе, то есть я накапливаю первоначальный паевой взнос на квартиру, плачу также членские взносы. Продолжаю платить несмотря на то, что счета заблокированы. А приехала я на суды, потому что с кооперативом творится беспредел – приезжаю уже не в первый раз".

Следствие, говорит она, постоянно говорит о каких-то потерпевших, замечает Светлана Юрьевна. "Утверждают, что их уже больше 100 человек. Где хоть один? Кто эти люди? Ни на один из судов ни разу не являлся ни один потерпевший".

Апелляции не были удовлетворены, решения судов первой инстанции о продлении арестов оставлены в силе. Член Невской коллегии адвокатов адвокат Алексей Никитин оценивает решение по своим подзащитным и другие решения состоявшихся судов как незаконные и не обоснованные – они, по его словам, будут обжаловаться в вышестоящих инстанциях. "То, что мы видели на прошедших заседаниях по продлению арестов -– ни что иное, как сугубо непроцессуальное и незаконное воздействие на человека. Просто, грубо говоря, посадили человека в места лишения свободы и таким образом пытаются добиться своих целей. Стремление оказать давление прослеживается с самого начала. Изменение квалификации обвинения в сторону ухудшения, что это, как не оказание незаконного воздействия на фигуранта? Суд почему-то не видит данные обстоятельства, хотя они были многократно озвучены нами, адвокатами". Адвокаты подали кассационные жалобы, которые будут рассмотрены в середине декабря.

Количество пайщиков, приезжающих на суды, имеет тенденцию к увеличению: возмущение пайщиков "блокировкой" работы кооператива, по нашим ощущениям, растет. В некоторых региональных группах пайщиков, насколько стало известно "Сути событий", намереваются подавать заявки на проведение массовых мероприятий в защиту кооператива в своих городах.