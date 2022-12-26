Как в Армении отнеслись к массовому притоку россиян: реальные данные

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Согласно статистическому опросу компании MPG, большинство жителей Армении хорошо отнеслись к тому, что на фоне СВО значительная часть граждан России приехала к ним в страну. Всего позитивно на этот счет высказалось 75% опрошенных. Об этом пишет МК.
Людям задавали вопрос, как они относятся к тому обстоятельству, что в последнее время Армения стала популярным направлением для переезда и поиска работы. О своей однозначно положительной оценке высказались 40% граждан. Еще 35,5% сказали, что относятся к этому скорее положительно.
Скорее негативно выбрали 10,5% опрошенных, а 11,7% заявили о категорично отрицательном отношении к массовому приезду граждан других стран в Армению для переезда.
При этом почти 80% участников опроса заявили, что релокация бизнеса в страну скажется крайне положительно на экономике республики.
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