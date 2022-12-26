Простая хитрость защитит окна на машине от обмерзания

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Даже при относительно высокой зимней температуре стекла на машине могут покрываться инеем или обмерзать. Зачастую это может испортить водителю даже самое пригожее утро – отдирать наледь с окон малоприятное занятие, особенно если нет обогрева лобового стекла. Однако существует несколько простых хитростей, которые могут упростить автовладельцам жизнь.
К примеру, можно отодвинуть козырки от солнца до такого положения, чтобы они смотрели вертикально в салон автомобиля. Затем обдув салона на передней панели нужно повернуть вверх по направлению к козырькам. В результате поток теплого воздуха начнет отскакивать, быстрее прогревая обледеневшее лобовое стекло на машине.
Важно помнить, что корка льда чаще появляется на загрязненных окнах. К тому же грязь может действовать на стекло как наждачная бумага. Также можно использовать солнцезащитные коврики, специальные спреи против обледенения или сделать их самостоятельно.
Рецепт спрея от льда для машины:
Смешать одну часть воды с тремя частями уксуса. Распылить полученную смесь на чистые окна и протереть сухой тряпкой.
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