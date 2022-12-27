В подарке Путина лидерам стран СНГ нашли скрытый смысл

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Во время встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге перед Новым годом российская сторона, которая организовала мероприятие, решила сделать необычный подарок участникам. Представителю каждой страны вручили кольцо из желтого и белого золота, выполненного на заказ ювелиром, на котором красуется поздравление с Новым годом.
Внимание на украшение обратила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая опубликовала снимок лидера, надевшего кольцо. Они отметили, что раньше на руке главы страны никогда подобного не видели, сообщает телеканал "360".
Информация о необычном подарке для лидеров стран СНГ от Владимира Путина быстро распространилась по Сети. Народ был очень удивлен выбором, отметив, что что-то подобное уже было в трилогии Толкиена "Властелин колец". Там владыка выковал несколько колец власти, которыми наделил своих приближенных лидеров, и сделал одно специально для себя – оно могло управлять всеми остальными.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ была созвана по инициативе Путина с 26 по 27 декабря, передает "Радио 1".
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