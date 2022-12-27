В подарке Путина лидерам стран СНГ нашли скрытый смысл

В подарке Путина лидерам стран СНГ нашли скрытый смысл
Фото: соцсети
Люди были крайне удивлены таким аксессуаром

Во время встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге перед Новым годом российская сторона, которая организовала мероприятие, решила сделать необычный подарок участникам. Представителю каждой страны вручили кольцо из желтого и белого золота, выполненного на заказ ювелиром, на котором красуется поздравление с Новым годом. 

Внимание на украшение обратила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая опубликовала снимок лидера, надевшего кольцо. Они отметили, что раньше на руке главы страны никогда подобного не видели, сообщает телеканал "360"

Информация о необычном подарке для лидеров стран СНГ от Владимира Путина быстро распространилась по Сети. Народ был очень удивлен выбором, отметив, что что-то подобное уже было в трилогии Толкиена "Властелин колец". Там владыка выковал несколько колец власти, которыми наделил своих приближенных лидеров, и сделал одно специально для себя – оно могло управлять всеми остальными. 

Неформальная встреча лидеров стран СНГ была созвана по инициативе Путина с 26 по 27 декабря, передает "Радио 1". 

Источник: Пул Первого ✓ Надежный источник
новости партнеров

Армия России мощным ударом разнесла ремонтную базу ВСУ

Военные ежедневно выполняют задачи спецоперации

Киев выбрал новую цель после взрывов на аэродроме в Энгельсе - эксперт

Противник тренируется бить по объектам в глубине России, и почему-то его никто не останавливает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей