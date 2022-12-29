Психолог оценил вероятность настоящей дружбы между мужчиной и женщиной

Эксперт опроверг популярное утверждение

О возможности дружбы между мужчиной и женщиной в народе говорят однозначно – такого не бывает. Однако психолог Виктор Крупнов уверяет, что все не так однозначно.

По его словам, мужчина и женщина вполне могут полноценно дружить без романтического подтекста. Другое дело, что такие отношения могут стать проблемой для ревнивых вторых половинок.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" психолог отметил, что причины ревности, как правило, – неуверенность в себе. В такой ситуации нужно понять свои достоинства и почему человек продолжает строить с тобой отношения. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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