Умер легендарный футболист Пеле

Трехкратного чемпиона мира не сталона 83 году жизни

Скончался бразильский футболист Пеле. Долгое время он боролся с онкологией, ему оказывалась паллиативная помощь.

О кончине спорсмена сообщила его дочь. Еще 30 ноября Пеле внепланово попал в больницу в Сан-Паулу с отеком тела и сердчечной недостаточностью. По словам наследницы звезды футбола, он перенес коронавирус, после чего пошли осложнения. В сентябре прошлого года у него нашли рак толстой кишки.

Пеле был единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока. Он вошел в Книгу рекордов Гинесса за самое больше количество забитых голов за всю карьеру – более 1 280 штук.