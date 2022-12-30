Россиян удивило увиденное на новогоднем "огоньке" 10-летней давности

Россиян удивило увиденное на новогоднем "огоньке" 10-летней давности
Фото: кадр youtube.com
Никто не ожидал, что все может настолько измениться

Ежегодные новогодние передачи в последнее время стали калейдоскопом прошлого – как правило, их пересматривают в преддверии нового года, удивляясь тому, как многое изменилось за прошедшее время.

Уходящий, 2022 год, запомнится многим началом военной конфронтации с Украиной – вероятно, боевые действия будут незримой линией проходить во всех шоу, показанных в новогоднюю ночь. Однако в Сети на этом фоне вспоминают выпуск десятилетней давности, который в текущих условиях даже немного шокирует россиян.

Тогда "Голубой огонек" вели Максим Галкин* и будущий президент Украины Владимир Зеленский. Юмористы шутили перед собравшейся аудиторией, в числе которых были погибший в Доминикане Михаил Зеленский, сбежавшая за границу, а позже вернувшаяся в Россию певица Ани Лорак, еще женатый на Степаненко Евгений Петросян, пока еще не сменившая имя Вера Брежнева и другие знаменитости.

Сейчас подобное зрелище для многих россиян выглядит удивительным – в Сети они пишут, что как будто новогоднюю передачу снимали на другой планете.

К слову, после начала украинского конфликта в одном из интервью Владимир Зеленский рассказал подробности своей единственной личной встречи с Владимиром Путиным. Он говорил, что просил его вернуть отношения с Украиной к тем, которые были в 2012-2013 году, когда как раз и проходили съемки этого "Голубого огонька". По его словам, это было лучшее время, которое он когда-либо заставал. 

*признан иноагентом
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