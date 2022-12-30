Мошенники научились взламывать аккаунты в Telegram по новой схеме

Чтобы обезопасить себя, не нужно переходить по сомнительным ссылкам

Если с неизвестного аккаунта под названием "Уведомления" в Telegram начали приходить сообщения о попытке входа с неизвестного устройства – это повод насторожиться. Об этом рассказал профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский.

Он отметил, что мошенники в последнее время используют эту схему для взлома аккаунтов пользователей. В сообщении указывается ссылка, которая приводит людей на сайт, похожий по интерфейсу с веб-версией приложения. Как только человек на него попадает – теряет доступ к своей странице в Telegram, передает МИР 24.

Пожтому при использовании любых социсетей нужно быть осторожными и не переходить на непроверенные ссылки. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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