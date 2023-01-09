Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

Список противопоказаний достаточно обширный

Ежегодно россияне принимают 19 января участие в Крещенских купаниях. Верующие окунаются в водоемы, чтобы смыть с себя старые грехи. Однако врачи предупреждают, что процедура для некоторых людей может быть очень опасной.

Тяжелей всего придется тем, у кого ослаблен иммунитет – купание на Крещение, вопреки домыслам, его не улучшит. Дело в том, что в этот момент организм выбрасывает массу противовоспалительных гормонов, он испытывает стресс, надпочечники работают на износ, и спустя пару дней после омовения тело станет более чувствительным к инфекциям, чем до этого.

Категорически стоит отказаться от купания в проруби тем, у кого есть хронические воспалительные болезни, проблемы с дыхательными путями, сердечно-сосудистой системой, почками.

Врачи также просят отказаться от этого беременных женщин, людей с ожирением, мочеполовыми недугами, ожирением и сахарным диабетом. Проблемы с нервной системой тоже в списке противопоказаний к купанию на Крещение.

Специалисты отмечают, что процедура для неподготовленного организма – огромный стресс. Лучше начать готовить к ней тело заранее, хотя бы за три недели. К примеру, закаляться холодным душем. Тогда крещенские купания не окажут неблагоприятный эффект на здоровье человека.