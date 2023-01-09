Диетологи раскрыли способы похудеть после Нового года

Диетологи раскрыли способы похудеть после Нового года
Фото: unsplash.com
От голодовки лучше отказаться

Период новогодних праздников для большинства россиян традиционно связан с перееданием – это различные салаты, горячее, закуски, которые, непременно, откладываются в виде лишних килограммов. Диетологи рассказали, что нужно сделать, чтобы наладить питание и вернуться в прежнюю форму. 

Эксперт Сергей Обложко посоветовал устроить вкусные разгрузочные дни – готовить питательные блюда, которые при этом будут создавать дефицит калорий в рационе. В качестве примера он привел голубцы из нежирного мяса. Для этого понадобится капуста и фарш из курицы, индейки или телятины. Получится блюдо, в котором будет около 500 ккал на 100 гр, но при этом оно будет содержать в себе все необходимые питательные вещества.

Диетолог Майра Рау говорит, что во время и после праздников нужно следовать принципу здоровой тарелки. Для этого ее услово делят на 3-4 части. Одна треть отводится под крупы, макароны. Еще одна треть – под мясо или белковые продукты. А оставшееся – под фрукты или овощи. 

Специалисты отметили, что голодать после объедания не стоит. Препараты со слабительным эффектом также не нужно использовать, поскольку на жировые накопления они никак не влияют. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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