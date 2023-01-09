Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Период новогодних праздников для большинства россиян традиционно связан с перееданием – это различные салаты, горячее, закуски, которые, непременно, откладываются в виде лишних килограммов. Диетологи рассказали, что нужно сделать, чтобы наладить питание и вернуться в прежнюю форму.
Эксперт Сергей Обложко посоветовал устроить вкусные разгрузочные дни – готовить питательные блюда, которые при этом будут создавать дефицит калорий в рационе. В качестве примера он привел голубцы из нежирного мяса. Для этого понадобится капуста и фарш из курицы, индейки или телятины. Получится блюдо, в котором будет около 500 ккал на 100 гр, но при этом оно будет содержать в себе все необходимые питательные вещества.
Диетолог Майра Рау говорит, что во время и после праздников нужно следовать принципу здоровой тарелки. Для этого ее услово делят на 3-4 части. Одна треть отводится под крупы, макароны. Еще одна треть – под мясо или белковые продукты. А оставшееся – под фрукты или овощи.
Специалисты отметили, что голодать после объедания не стоит. Препараты со слабительным эффектом также не нужно использовать, поскольку на жировые накопления они никак не влияют.
Киев лишил себя последнего шанса
Кремль помнит о главном последствии горбачевского тщеславия