Ученые обнаружили омолаживающее свойство зеленого чая

Ученые обнаружили омолаживающее свойство зеленого чая
Фото: unsplash.com
Напиток благоприятно влияет на человеческий организм

Ученые из Южной Кореи опросили изучили анализы и данные об образе жизни почти 2 тыс человек, прийдя к выводу, что регулярное употребление зеленого чая может продлевать жизнь. Об этом пишет "Газета.ру". 

Они анализировали клетки их имунной системы и сравнивали длину теломер – если те короткие, то старение организма идет более ускоренно. Длинные, напротив, говорят о замедлении возрастных изменений.

Оказалось, что самые короткие были у мужчин, которые ведут плохой образ жизни – страдают от вредных привычек и практически не пьют зеленый чай. У пациентов с самыми длиными теломерами в категории до 65 лет отмечалась одна отличительная особенность – все они регулярно употребляли зеленый чай. 

По мнению ученых, эти данные могут говорить о том, что напиток каким-то образом способен замедлять процессы старения в организме. Но для подтверждения теории нужны дополнительные исследования. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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