Нейросеть создала фото идельной девушки и шокировала народ

Нейросеть создала фото идельной девушки и шокировала народ
Фото: unsplash.com
Получившееся существо оказалось довольно странным

Популярность нейросетей, способных по запросу пользователя сгенерировать любое изображение, в последнее время бьет рекорды. Народ придумывает идею, а машина все реализовывает. Некоторые даже утверждают, что в будущем именно так будет выглядеть современное искусство.

Недавно люди решили узнать, как по мнению искусственного интеллекта должна выглядеть идеальная девушка. Соответствующий запрос они сделали с помощью одной популярной нейросети и опубликовали результат в соцсетях – итоговый снимок оказался, мягко говоря, обескураживающим.

На фотографии была изображена светловолосая девушка с пышными губами, которая сидела в бикини на пляже. Левый и правый бюст сильно отличались в размерах, как и глаза воображаемой девушки. Ее туловище сидело передом, а бедра были неестественно развернуты задом – словно она кубик Рубика. Отдельное внимание народ обратил на странные пальцы на руке, которых было всего три и на них отсутствовали ногти. 

Фото: соцсети

Хотя нейросети в последние годы действительно удалось развить до высокого уровня, пока, судя по всему, люди не могут на их работу полностью положиться. 

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