Состояние президента оставляет желать лучшего

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно для многих получил в свои руки власть над целой страной. Однако, по мнению некоторых экспертов, главнокомандующему очень тяжело справляться со своими обязанностями. Мрачным пророчеством по поводу будущего Зеленского поделилась финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" шаманка Кажетта Ахметжанова.



Стоит отметить, что многие всерьез обсуждают зависимость украинского лидера от запрещенных веществ. На этом фоне психологическое и физическое состояние президента страны вызывает много вопросов.



Знаменитая шаманка и вовсе считает, что Зеленский медленно, но верно лишается рассудка. Роль, которую на себя взвалил бывший комедийный артист, явно ему не под силу. Именно поэтому он прибегает к стимуляторам, странно ведет себя в публичном пространстве и принимает далеко не самые адекватные решения.



"У президента Украины короткий век, из жизни он уйдет внезапно", – утверждает известный медиум.

Более того, эксперт по паранормальным явлениям подчеркнула, что спустя непродолжительное количество времени украинский и российский народы снова объединятся и будут жить в мире и гармонии.

