"Короткий век": шаманка предсказала Зеленскому трагический конец

"Короткий век": шаманка предсказала Зеленскому трагический конец
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presiwww.globallookpress.com
Состояние президента оставляет желать лучшего

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно для многих получил в свои руки власть над целой страной. Однако, по мнению некоторых экспертов, главнокомандующему очень тяжело справляться со своими обязанностями. Мрачным пророчеством по поводу будущего Зеленского поделилась финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" шаманка Кажетта Ахметжанова.

Стоит отметить, что многие всерьез обсуждают зависимость украинского лидера от запрещенных веществ. На этом фоне психологическое и физическое состояние президента страны вызывает много вопросов.

Знаменитая шаманка и вовсе считает, что Зеленский медленно, но верно лишается рассудка. Роль, которую на себя взвалил бывший комедийный артист, явно ему не под силу. Именно поэтому он прибегает к стимуляторам, странно ведет себя в публичном пространстве и принимает далеко не самые адекватные решения.

"У президента Украины короткий век, из жизни он уйдет внезапно", – утверждает известный  медиум.

Более того, эксперт по паранормальным явлениям подчеркнула, что спустя непродолжительное количество времени украинский и российский народы снова объединятся и будут жить в мире и гармонии.

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Дании пожалели об отправке на Украину мощных гаубиц Caesar

Эксперты понимают, что совершили большую оплошность

Американский подполковник сообщил Киеву плохие новости

Украина обречена на провал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей