Косметолог назвала опасность популярной бьюти-процедуры "тональник на год"

У нее есть один существенный минус

В последнее время процедура, которая позволяет сделать кожу практически идеальной на длительнный срок стала крайне популярной. В народе ее называют "тональный крем на год". Но, несмотря на видимые преимущества, она может повлечь за собой негативные последствия.

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что процедура позволяет замаскировать пигментные пятна, убрать выраженные сосуды или синяки. Краска выводится из кожи постепенно из-за смены эпидермиса.

Тем не менее, это может быть вредно для людей с выраженными аллергическими реакциями, индивидуальной непереносимостью или различными заболеваниями кожи.

"Если лицо потом опухнет, покраснеет и будет чесаться – это все придется выводить очень долго", – рассказала специалист.

Также, по ее словам, у процедуры есть один серьеный минус – обратить вспять ее нельзя. Если итоговый результат клиенту не понравится, то сделать исправить это не выйдет.