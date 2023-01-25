Косметолог назвала опасность популярной бьюти-процедуры "тональник на год"

Косметолог назвала опасность популярной бьюти-процедуры "тональник на год"
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
У нее есть один существенный минус

В последнее время процедура, которая позволяет сделать кожу практически идеальной на длительнный срок стала крайне популярной. В народе ее называют "тональный крем на год". Но, несмотря на видимые преимущества, она может повлечь за собой негативные последствия.

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что процедура позволяет замаскировать пигментные пятна, убрать выраженные сосуды или синяки. Краска выводится из кожи постепенно из-за смены эпидермиса. 

Тем не менее, это может быть вредно для людей с выраженными аллергическими реакциями, индивидуальной непереносимостью или различными заболеваниями кожи. 

"Если лицо потом опухнет, покраснеет и будет чесаться – это все придется выводить очень долго", – рассказала специалист.

Также, по ее словам, у процедуры есть один серьеный минус – обратить вспять ее нельзя. Если итоговый результат клиенту не понравится, то сделать исправить это не выйдет. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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