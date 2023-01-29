"Россия не даст себя унижать": экстрасенс намекнула на ядерный удар Москвы по Западу

По прогнозу, после этого начнутся мирные переговоры

Финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова сделала новый прогноз для России на будущее. Она озвучила примерные сроки, когда следует ждать завершения украинского конфликта.

Прорицатель настаивает, что пока в Вашингтоне нет никакой готовности к началу переговоров. Байден, как и его свита, идти на компромиссы не хотят, надеясь сломить Россию.

Однако, по ее словам, переговоры между РФ и США будут обязательно, и их начало может произойти в ближайшие месяцы. Ахметжанова уверяет, что скоро украинский конфликт достигнет "точки невозврата".

"Западные политики поймут, что с ядерной державой шутки плохи. Россия не даст себя унижать. Владимир Владимирович вскоре предпримет такие шаги, которые отрезвят западных политиков", – считает экстасенс.

Она утверждает, что, несмотря на начало переговорного процесса, быстрого окончания СВО ждать не следует. Конфликт, вероятно, затянется на несколько лет из-за постоянных поставок западного вооружения Украине.