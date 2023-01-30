Россияне решили массово уехать из страны: раскрыто главное направление

Люди начали скупать жилье

Граждане России готовятся к отъезду из страны на летний отдых – многие уже начали бронировать туры, несмотря на то, что лета осталось ждать еще несколько месяцев. По данным АТОР, самым популярным направлением стала Абхазия.

Туроператоры зафиксировали существенный рост спроса среди населения на абхазский курорт. Данные по числу бронирований разнятся в зависимости от фирмы, через которую его оформляют.

Самый высокий интерес зафиксировали специалисты "Интуриста" – он увеличился примерно в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее идет FUN&SUN, где путевки в Абхазию стали покупать в 2,5 раза чаще. В Национальном туроператоре АЛЕАН и "Дельфине" спрос вырос на примерно 65%.

По словам представителей турфирм, в прошлом году в конце января они смогли продать около 5% от всего объема туров в Абхазию, сейчас это значение составило 12%. Они подозревают, что к летнему периоду свободных мест может попросту не остаться, поскольку россияне стремительно бронируют все жилье.

Эксперты полагают, что направление стало таким популярным по ряду причин: удобное расположение, стабильная политическая обстановка, долгий сезон купания и комфортные цены, даже учитывая перелет – они начинаются от 33 тыс рублей на двоих. Однако Абхазия может принять ограниченное число туристов, и, судя по интересу россиян к курорту, в этом году ситуация с нехваткой мест может серьезно усугубиться.