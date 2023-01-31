Решили ограничить: объявлено об изменении в выплатах военным

Минобороны придумало новый способ защитить солдат

Российское оборонное ведомство планирует внести изменения в систему выплат военным, задействовав новые ограничения. После нововведения число банковских организаций, в которых они смогут получать деньги, сократится. Это нужно для того, чтобы защитить солдат от возможных информационных утечек.

Законопроект пока находится только на стадии разработки, его хотят внести в виде правок к норме "Об обороне". Предварительно документ был одобрен на заседании правительства.

Минобороны хочет, чтобы выплаты военным осуществлялись только полевым учреждениям Банка России, а также кредитными организациями, перечень которых определит правительство.

Сейчас получать выплаты солдаты могут в 77 банках, но это создает большие риски в случае утечки персональных данных, поскольку раскрывает принадлежность людей к ВС РФ, местоположение военных частей и других военных организаций.

После начала СВО количество утечек персональных данных пользователей в России резко возросло. В начале 2023 года стало известно о взломе исходных кодов "Яндекса". Как пояснили в компании, в ходе расследования инцидента были выявлены случаи серьезного нарушения принципов работы и корпоративной этики, сообщает телеканал "360".