Решили ограничить: объявлено об изменении в выплатах военным

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Российское оборонное ведомство планирует внести изменения в систему выплат военным, задействовав новые ограничения. После нововведения число банковских организаций, в которых они смогут получать деньги, сократится. Это нужно для того, чтобы защитить солдат от возможных информационных утечек.
Законопроект пока находится только на стадии разработки, его хотят внести в виде правок к норме "Об обороне". Предварительно документ был одобрен на заседании правительства.
Минобороны хочет, чтобы выплаты военным осуществлялись только полевым учреждениям Банка России, а также кредитными организациями, перечень которых определит правительство.
Сейчас получать выплаты солдаты могут в 77 банках, но это создает большие риски в случае утечки персональных данных, поскольку раскрывает принадлежность людей к ВС РФ, местоположение военных частей и других военных организаций.
После начала СВО количество утечек персональных данных пользователей в России резко возросло. В начале 2023 года стало известно о взломе исходных кодов "Яндекса". Как пояснили в компании, в ходе расследования инцидента были выявлены случаи серьезного нарушения принципов работы и корпоративной этики, сообщает телеканал "360".
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