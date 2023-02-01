Мужья назвали самые частые причины ссор с женами

Мужья назвали самые частые причины ссор с женами
Фото: unsplash.com
Некоторые из них оказались довольно смешными

На популярном портале Reddit задали вопрос мужской аудитории о том, на какую тему они чаще всего спорят со своими супругами. Ответить на него решились около 3 тыс человек, которые рассказали о своих самых распространенных темах для перебранки.

Один из них ответил, что регулярно спорит с женой какого цвета вещь – самые проблемные для них зеленый и синий. Другой отметил, что у него такая же проблема, но он не понимает, где заканчивается желтый и начинается оранжевый.

"У меня есть костюм, который, по словам моей жены, коричневый. Но он серый", – написал комментатор.

Еще один пользователь рассказал, что у него возникают проблемы с супругой во время планирования отпуска. Она любит все планировать до мелочей, а он предпочитает просто расслабляться. 

Человек под псевдонимом Joks Away рассказал, что они дома не могут решить, где проходит половина кровати. Другой пожаловался, что не сходится с женой во мнении, что значит "чистый". 

"Моя жена намного лучше, чем остальные женщины в ее семье. Тем не менее, в то время, когда мы должны были куда-то пойти, она скажет: "Мне просто нужно надеть туфли", а затем потратит 15 минут на то, что делать не нужно", – пожаловался мужчина.

"Спорим, кто лучший родитель. Я думаю, что она. Она думает, что я", – написал другой. 

Также у некоторых супругов были проблемы с отношением к видеоиграм, мелодрамам, планировании финансов и музыке. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыты подробности генерального наступления ВС РФ в зоне СВО

Откуда именно войска пойдут в атаку, пока неизвестно

Названо самое опасное для России оружие ВСУ: способно уничтожить любую цель

Помочь не смогут даже российские ПВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей