Мужья назвали самые частые причины ссор с женами

Некоторые из них оказались довольно смешными

На популярном портале Reddit задали вопрос мужской аудитории о том, на какую тему они чаще всего спорят со своими супругами. Ответить на него решились около 3 тыс человек, которые рассказали о своих самых распространенных темах для перебранки.

Один из них ответил, что регулярно спорит с женой какого цвета вещь – самые проблемные для них зеленый и синий. Другой отметил, что у него такая же проблема, но он не понимает, где заканчивается желтый и начинается оранжевый.

"У меня есть костюм, который, по словам моей жены, коричневый. Но он серый", – написал комментатор.

Еще один пользователь рассказал, что у него возникают проблемы с супругой во время планирования отпуска. Она любит все планировать до мелочей, а он предпочитает просто расслабляться.

Человек под псевдонимом Joks Away рассказал, что они дома не могут решить, где проходит половина кровати. Другой пожаловался, что не сходится с женой во мнении, что значит "чистый".

"Моя жена намного лучше, чем остальные женщины в ее семье. Тем не менее, в то время, когда мы должны были куда-то пойти, она скажет: "Мне просто нужно надеть туфли", а затем потратит 15 минут на то, что делать не нужно", – пожаловался мужчина.

"Спорим, кто лучший родитель. Я думаю, что она. Она думает, что я", – написал другой.

Также у некоторых супругов были проблемы с отношением к видеоиграм, мелодрамам, планировании финансов и музыке.