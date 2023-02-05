Блокируют карты без разбора: россиян предупредили о сбое во всех банках

Людям советуют пользоваться наличными при необходимости

Банковская служба безопасности постоянно совершенствует систему защиты граждан от нежелательных транзакций. Однако не всегда все идет по плану – иногда алгоритмы не учитывают простые житейские ситуации, при которых на одну карту может поступать несколько средств из разных источников.

Юристы предупреждают, что если, к примеру, человек решил собрать какую-то сумму на праздник для коллег или корпоратив, используя для этого свою карту – могут быть проблемы. Искусственный интеллект может резко заблокировать счет, поскольку посчитает транзакции подозрительными. Меры вряд ли коснутся сумм свыше 500 рублей от десяти разных человек, но вот при превышении порога карточка может перестать работать на неопределенный срок.

Сбой в системе действует давно, пока решить его не удалось. Сотрудники безопасности предпочтают лишний раз заблокировать счет клиента, тем самым обезопасив его от мошенников, чем снимать лимит. Тем более, проблема с картами довольно часто решается быстро – достаточно позвонить в банк и объяснить всю ситуацию, а также подтвердить свою личность. Специалисты напоминают, что называть коды и пароли от карт при этом не нужно.

В некоторых случаях, правда, потребуется доказывать, что человек не пытался скрыться от налоговой. Ему придется подписать договор с каждым человеком, который перевел деньги, что все было сделано на добровольной основе. Поэтому, чтобы избежать сложностей, подобный сбор средств советуют осуществлять с помощью наличности.