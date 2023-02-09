Мошенники придумали новый способ обмана россиян зимой

Людей заманивают скидками и выгодными предложениями

С начала декабря количество случаев кражи личных данных выросло на 53%. Специалисты утверждают, что мошенники придумали для этого новый оригинальный способ – они создают фейковые сайты по продаже билетов на ледовый каток.

Всего в российском сегменте интернета с декабря по февраль обнаружили порядка 20 подобных платформ. Люди заходили на них, вводили свои личные данные и сведения о платежных картах, а после их личные данные утекали в руки недоброжелателей.

"Мошенники ориентируются не только на Москву. Мы выявили фишинговые сайты катков, расположенных также в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и Краснодарском крае", – уверяют специалисты.

В целом мошенники довольно редко используют сайты для продажи билетов на каток в качестве аферы. Чаще всего они создают обманные платформы на другие мероприятия – различные аттракционы и концерты. Все они предназначаются для кражи денег россиян.

Обман происходит по следующей схеме: человек находит сайт, где предлагают более выгодные условия покупки билетов; он оплачивает все, вводя свои реквизиты, после чего данные оказываются у злоумышленников – в результате они могут украсть деньги с карты.

Эксперты по безопасности советуют внимательно проверять адреса и не покупать билеты на сайтах, где есть лишняя буква или символ.