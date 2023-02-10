Всплыло роковое предсказание Распутина о судьбе Европы

Всплыло роковое предсказание Распутина о судьбе Европы
Фото: Karl Bulla/wikimedia
Провидец видел будущее после завершения конфликта

Живший полтора века назад Григорий Распутин считается одной из самых загадочных фигур в российской истории. В окружении, близком к императору, поговаривали, что он обладал мистической силой.

При жизни он успел сделать массу пророчеств, часть из которых и правда сбылась. В мемуарах Губонина говорится, что Распутин предсказал Вторую мировую войну. Он также утверждал, что из России уйдет православие, перебьют много людей и придет ужасная жизнь. 

Распутин говорил, что после предполагаемого развала СССР в стране возобладает нечистая сила. В итоге в Россию придет "Божия Матерь", которая все поравняет, после чего начнется настоящая война. 

Говорил он и о Европе. Распутин предрекал, что по ее дорогам проползут три голодные змеи, которые оставят после себя только пепел. 

"Их домом будет меч, а их законом – насилие. И от меча они погибнут, протащив человечество через пыль и кровь", – говорил он.

После того, как противостояние закончится, будут действовать новые законы. Но в них будет таится скрытая опасность.

"И когда завершится это долгое время, три новые змеи поползут по дорогам Европы, но тогда на этой земле не будет расти уже ни травинки",

– утверждал Распутин.

новости партнеров

SpaceX отключает ВСУ от спутников: Илон Маск нанес неожиданный удар по Зеленскому

Компания пытается спасти имидж

В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды

Альянс недоволен расходами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей