Всплыло роковое предсказание Распутина о судьбе Европы

Провидец видел будущее после завершения конфликта

Живший полтора века назад Григорий Распутин считается одной из самых загадочных фигур в российской истории. В окружении, близком к императору, поговаривали, что он обладал мистической силой.

При жизни он успел сделать массу пророчеств, часть из которых и правда сбылась. В мемуарах Губонина говорится, что Распутин предсказал Вторую мировую войну. Он также утверждал, что из России уйдет православие, перебьют много людей и придет ужасная жизнь.

Распутин говорил, что после предполагаемого развала СССР в стране возобладает нечистая сила. В итоге в Россию придет "Божия Матерь", которая все поравняет, после чего начнется настоящая война.

Говорил он и о Европе. Распутин предрекал, что по ее дорогам проползут три голодные змеи, которые оставят после себя только пепел.

"Их домом будет меч, а их законом – насилие. И от меча они погибнут, протащив человечество через пыль и кровь", – говорил он.

После того, как противостояние закончится, будут действовать новые законы. Но в них будет таится скрытая опасность.

"И когда завершится это долгое время, три новые змеи поползут по дорогам Европы, но тогда на этой земле не будет расти уже ни травинки",

– утверждал Распутин.