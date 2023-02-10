После оглашения приговора у Фургала случилась истерика - видео

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Сегодня, 10 февраля, Люберецкий городской суд Московской области вынес приговор бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Его обвиняли в покушении на убийство, непосредственном убийстве двух бизнесменов, а также в работы в составе преступного сообщества и крупном мошенничестве. Бывшего чиновника приговорили к 22 годам лишения свободы.
После вердикта судьи Фургал вышел из себя. Вместе с другими подсудимыми он встал с места и закатил скандал.
"Вам не стыдно? Вот этих людей просто с улицы взяли", – начал кричать бывший глава региона.
В результате заседание в самом конце превратилось в балаган. Кадры есть в распоряжении "Пятого канала".
Экс-губернатор будет отбывать срок в колонии строго режима. Его бывший помощник Андрей Карепов будет сидеть 21 год по рассмотренному делу.
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