"Мы травимся": жители Подмосковья бьют тревогу из-за страшного смрада

На жалобы уже отреагировали в местной администрации

В подмосковной деревне Марьино жители жалуются на невыносимый запах химотходов. По их словам, неподалеку от населенного пункта на складах сжигают "что-то ядовитое", и смрад разносится по всей округе. Люди не могут дышать, от вдыхания химикатов у них начинает болеть голова, появляется тошнота.

"Они деньги зарабатывают, а мы травимся", – возмущаются жители.

Местное население начало писать коллективные жалобы из-за происходящего. И, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на них уже отреагировали в администрации городского округа Солнечногорск. Специалисты установили, что в промзоне в действительности незаконно жгли химотходы. Сейчас чиновники ищут виновных в нарушении.